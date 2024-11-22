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德大選白熱化 國防部長籲黨團結支持總理蕭茲連任

中央社／ 柏林21日專電

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）21日晚間透過影片宣布，他不願出任社會民主黨的聯邦總理候選人。他強調，現任總理蕭茲（Olaf Scholz）是一位傑出的總理，黨須團結以爭取蕭茲連任。

德國聯邦國會將在明年2月舉辦大選，蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）目前尚未推出總理候選人。根據一項黨內民調顯示，佩斯托瑞斯獲得82%的支持率，蕭茲為58%。

社會民主黨網站21日晚間公布一則影片，佩斯托瑞斯在影片中表示，「我剛通知黨和議院黨魁們，我無法出任黨的總理候選人」，「這是我的主張（sovereignty），也是我個人的決定」。

佩斯托瑞斯說，過去幾週以來，社民黨對總理候選人的討論，對黨帶來不確定性，對選民來說也充滿非理性。「過去幾個星期我已經說過很多次，現在我再強調一次，我們有蕭茲一位傑出的總理」。

他說，蕭茲在艱困的情況下領導三黨執政聯盟，度過也許是近十年來最大的危機，這段時間充滿危機、緊張與戰爭。蕭茲讓德國成為歐洲最大援助烏克蘭的國家；蕭茲確保德國成為北約更強大的盟友。

佩斯托瑞斯說，在這樣不確定的時期，蕭茲的「理性和謹慎」尤其重要，「蕭茲是一位強大的總理，也是適合的總理候選人」。

佩斯托瑞斯也說，「國防部長公職對我來說不是職業生涯的跳板」，重要的是他致力於贏得團隊的信任，他想繼續他的工作，「我還沒有完成，還有很多事情要做」。他呼籲黨員團結，爭取蕭茲能夠連任，「未來幾週我將與你們一起並肩作戰」。

根據德國公共廣播聯盟（ARD）21日公布的一項最新民調顯示，當前德國選民有60%認為社民黨的佩斯托瑞斯是適合的總理候選人。德國基督教民主聯盟（CDU）的梅爾茲（Friedrich Merz）為42%；綠黨（Greens）哈貝克（Robert Habeck）為34%；德國另類選擇黨（AfD）魏爾德（Alice Weidel）為30%；現任總理蕭茲以21%列尾。

國防部 德國 蕭茲

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