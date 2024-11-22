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普亭證實以中程彈道飛彈打擊烏克蘭！警告：俄烏戰爭正走向全球

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。路透
俄羅斯總統普亭。路透

為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭21日證實試射最新型極音速中程彈道飛彈，並警告俄烏戰爭正蔓延至全球範圍。

路透等報導，普亭在電視談話中表示，此次向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）發射的最新型極音速中程彈道飛彈名為「榛果樹」（Oreshnik），目前沒有任何防空或反飛彈系統足以攔截和反制「榛果樹」。他稱「榛果樹」攻擊速度可達10馬赫（10倍音速）；今天試射的「榛果樹」搭載常規彈頭。

普亭說，烏克蘭使用美製的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）與多枚英國製「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，來攻擊俄羅斯境內目標，造成人員傷亡，儘管這不會改變戰爭軌跡，但他強調俄方保留了報復的權利。

普亭說，後續還會有更多反擊行動，聲稱在烏克蘭使用英美提供的先進武器後，俄烏戰爭正在升級為全球衝突，並稱「正如我們一再強調的那樣，從那時起，這場由西方挑起的地區衝突，已經具有了全球性的因素。如果侵略行為升級，我們也會果斷對稱回應。」

普亭還補充說，俄羅斯正在開發更多短程和中程飛彈，以回應美國在歐洲、遠東地區部署中短程飛彈的計畫，在使用這類武器前會先對平民發出預警，並指控美國在2019年時，以過於牽強的藉口，單方面破壞、退出《中程飛彈條約》是個錯誤。

有美國政府人員透露，在這次襲擊發生前不久，華府已收到來自俄羅斯的通知，並向基輔和其他盟友通報情況，為俄國可能使用這類武器做好準備。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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