南蘇丹政府高層權鬥 首都爆猛烈槍響
根據路透社記者與聯合國（UN）職員接獲的警告，在南蘇丹安全部隊採取行動逮捕情報單位前首長後，首都朱巴（Juba）今天晚上爆出猛烈槍響。
路透社記者表示，當地時間下午7時（格林威治時間17時）左右開始傳出槍響，接著斷斷續續持續了1個多鐘頭，才逐漸平靜下來。
路透社看到聯合國發給朱巴職員的安全警告，表示槍響跟逮捕國家安全局（NSS）前局長阿庫勒庫爾（Akol Koor Kuc）有關，並敦促聯合國職員避難。
南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）10月初將阿庫勒庫爾解職，並指派親近盟友接任。阿庫勒庫爾自南蘇丹2011年脫離蘇丹獨立以來一直領導國家安全局。
路透社以電話聯繫軍方發言人，他說還在嘗試確認狀況。
分析家表示，開除阿庫勒庫爾反映出政府最高層級的權力鬥爭。幾週前，基爾領導的過渡政府才剛宣布，預計12月舉行的選舉將2度延後。
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