南蘇丹政府高層權鬥 首都爆猛烈槍響

比起2018年，中國大陸面對川普第二任期的貿易戰，已有更充分的準備。中國已分散市場，降低對美國市場的依賴，而且更懂得運用手中的報復武器，在川普上任之前就出手，從今年12月起將限制鎢、鎂和鋁合金等美國科技產業和國防工業所需的重要金屬，帶有警告意味。川普與中國打貿易戰，勢必傷敵也自傷，除了可能加劇通膨外，也將打擊美國產業，尤其是國防和科技產業。

2024-11-22 06:00