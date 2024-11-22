前進2024 COP29／台達電論壇 分享零碳韌性建築

二○○七年起開始參加氣候峰會的台達電，今年再度前進巴庫ＣＯＰ29，與美國建築師學會、英國皇家建築師學會及ＮＧＯ國際規範委員會合作舉辦周邊會議，針對「淨零與韌性建築的突破」進行分享交流，提供有效轉型的解決方案。

美國建築師暨地理學家阿札羅夫提到，二○二○年全球報告的物質損失高達二四六○億美元，隨著氣候相關挑戰的加劇，未來廿年內災害事件的數量將增加三倍，因而韌性的建築設計更加重要。

英國皇家建築師學會的哈斯曼表示，英國建築脫碳的速度和規模仍不足，但英國目前正在建立零碳建築標準，並希望能夠成為其他組織和國家的藍圖。

台達基金會執行長張楊乾表示，綠建築和淨零概念也融入到自然災害後的重建工作中。譬如在二○○九年台灣遭遇颱風重創後，協助那瑪夏民權國小重建為亞洲首座零能耗校園。又如二○二○年土耳其地震後，也協助當地重建了六所幼兒園，並提供關鍵的緊急需求支援。

張楊乾提到，國際能源署「二○二四世界能源展望報告」，全球資料中心用電量已達三千四百億度電，包括美國五個州的資料中心已占該州用電逾百分之十，預估二○三○年全球資料中心裝置容量需求將再成長兩倍，用電也會再增加，藉由分享從電網到晶片的全方位電源與散熱方案，希望幫助更多國際夥伴了解先進的技術優勢。