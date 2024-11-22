前進2024 COP29／現場直擊：高溫調適機制 台灣下個考驗

ＣＯＰ29進入尾聲，各方普遍對攝氏一點五度的氣候防線表達悲觀。今年不但已成為史上最熱的一年，更預期本世紀結束前，全球恐升溫攝氏三度。而恰好在ＣＯＰ29舉行期間，澳洲正經歷森林大火肆虐，熱浪來襲已是眼下真實的危機。

根據研究，全球約有逾三分之一與高溫有關的死亡和氣候變遷有關。因氣候變遷而不斷攀升的溫度，已開始挑戰人類的都市韌性。台大國際學院防災減害與韌性學程副教授石婉瑜指出，許多國家包括印度等，已經早一步啟動針對高溫威脅的調適機制，甚至部分國家已設有專門處理高溫的政府部門，反觀台灣過去比較無感，直到近幾年才開始大量討論。

她指出，台灣在水資源，和水治理上有非常深厚的經驗，也走在世界的前端，不過高溫問題日益嚴重，勢必成為台灣下一個必須接受的考驗。

石婉瑜認為，主要還是要看未來升溫會到達什麼程度，假如當真升溫三度，須先期評估可能發生哪些極端事件，既有的調適方案也要做出提升。她表示，國內現行對付高溫，容易將問題歸類到健康調適，不過極端高溫事件延伸的皆是複合性問題，而非人類體感而已，務必要做出清楚的盤點。

除了已經可以預期的熱浪、乾旱、野火等，她指出，包括可能受高溫衝擊的基礎建設、作物糧食，乃至於可能爆發的疾病，和對生態系統的連鎖性影響，都要做全面盤點，才能明確界定出容易受傷的脆弱族群進行保護。

石婉瑜說，面對全球下一波氣候變遷調適，城市的重要性將愈來愈明顯。她指出，過去很多倡議都在國家層面，但政策的落實還是仰賴地方的執行，也就是說，中央與地方必須做好銜接。國內既有的調適政策雖有所呼應，但目前還沒有特別強調「都市化」的重要性，仍有進步的空間。

石婉瑜表示，隨著都市韌性的議題浮上檯面，特別是台灣並非聯合國成員國，若以城市為主體的倡議愈來愈重要，台灣無疑可繞過身分問題，更積極參與國際組織的會議，對台灣可能是一個絕佳的機會。