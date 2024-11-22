前進2024 COP29／峰會倒數 「新集體量化目標」將出爐 氣候資金具體金額未定

第廿九屆氣候峰會（ＣＯＰ29）進入倒數計時，氣候資金規模能否如預期達到一兆美元規模，大會進入密集討論。大會趕在廿一日凌晨提出新版草案文字，針對氣候資金提出兩個選項，卻未給出具體金額。歐盟氣候政策執委胡克斯特拉被問及想法但不願表達立場。

歐盟昨上午舉行記者會，重申對守住攝氏一點五度防線的決心，並呼籲各國提出，或加速淨零碳排的目標。歐盟氣候政策執委胡克斯特拉在會前表示，對氣候峰會大會提出的新版草案文字中未提到淘汰，或減少化石燃料表達不滿，直言「不能接受」。至於有媒體在記者會中針對「新集體量化目標」（ＮＣＱＧ）提問，他則未表達立場。

被視為「融資峰會」的ＣＯＰ29進入關鍵倒數，「新集體量化目標」即將出爐，各國都在看能否將原來每年一千億美元的氣候資金規模提高至開發中國家支持的一兆美元目標，不過新版草案文字並未提供具體金額。

小島嶼國家聯盟（ＡＯＳＩＳ）原訂昨上午舉行記者會，對現行協商發表意見，卻在最後一刻喊卡；屬於「全球南方」（Globla South）的發展中國家代表同樣預定昨上午在媒體前現身，評論新的氣候資金目標，先是更改時間至下午，又在下午突然宣布取消，表明擬在有結果後才做評論，讓在場媒體錯愕。

氣候峰會大會方於廿一日凌晨公開新一版締約方會議草案文字，從上周的卅四頁縮減至十頁，其中針對氣候資金提出兩個選項，兩者在資金期程、來源，和籌資等，都給出不同的選擇。

在期程方面，選項一較符合開發中國家的期待，要求在二○二五年至二○三五年，每年提供一定規模的氣候資金；選項二則期待氣候資金在二○三五年達到預定規模。在資金來源方面，選項一要求已開發國家提供給開發中國家，包括公部門和私部門資金；選項二則指出資金來源不止來自於公、私部門，也囊括多元創新的資金來源，主要來自已開發國家的倡議。