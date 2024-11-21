日美澳菲韓防長首次會談 強調多邊合作重要性
日本共同社報導，日本、美國、澳洲、菲律賓和南韓五國國防部長21日在寮國首都永珍舉行會談。這是上述五國防長首次會談，考慮到中國大陸和北韓進行的軍事活動，他們確認將加強合作。
美國國防部長奧斯丁、澳洲國防工業部長康洛伊、日本防衛大臣中谷元、菲律賓國防部長鐵歐多洛和南韓國防部長金龍顯21日在寮國永珍會談，會談後發表聯合文件，強調為維護地區安全與穩定，緊密的多邊合作非常重要。
共同社指出，先前所舉行以日美為核心的會談機制，大多是三方或四方會談，如日美澳菲、日美韓和日美澳印的「四方安全對話」。
五國防長討論大陸對菲律賓船舶進行的妨礙活動，與會者指稱「發生損害穩定的行為」，也確認以國際法為基礎應對的重要性。
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