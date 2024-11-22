林佳龍率團訪立陶宛 簽署無人機合作備忘錄

由立陶宛外交部與創新局主辦的「無人機產業商務論壇」（Drone Industry Business Forum）今日於維爾紐斯（Vilnius）舉行，台灣外交部長林佳龍率領無人機產業訪問團參加，並與立陶宛國防與安全產業協會簽署2份合作備忘錄，推動雙邊產業合作及投資。

外交部長林佳龍、立法院外交及國防委員會召委王定宇、立陶宛國防部副部長科羅莉奧維內（MonikaKoroliovienė）、立陶宛創新局局長斯特拉吉內（Romualda Stragienė）等出席活動，分享台立無人機產業合作展望。

林佳龍致詞表示，台灣積極推動具有戰略意義的產業發展，此次訪團與理念相近的合作夥伴攜手探索商機，展現台立共建無人機供應鏈的承諾。他提到，總統賴清德提出的國政願景，包括半導體、人工智慧、軍工、安控與次世代通訊等「5大信賴產業」，並強調台灣已準備好與民主夥伴分享科技創新成果，共同強化經濟韌性。

林佳龍也指出，台灣駐立陶宛代表處成立3年以來，雙方在各領域合作進展迅速，為未來打下堅實基礎。他有信心，此次無人機合作將成為繼台南超快雷射研發創新中心，及立陶宛半導體產能建設合作後的又一成功案例。

立陶宛國防部副部長科羅莉奧維內致詞時表示，立陶宛今日享有的自由與獨立，來自於過去沒有「選錯朋友」。她強調，與台灣的合作不僅限於國防領域，雙方在人民及價值觀方面也可建立緊密連結，並強調對台支持將不因政府更迭而改變。

訪問團團長、漢翔公司董事長胡開宏分別代表「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及「台灣國防產業發展協會」，與立陶宛國防與安全產業協會（LithuanianDefence and Security Industry Association）簽署合作備忘錄，期望透過打造合作平台、促進雙邊投資，提升雙方在無人機技術及國際貿易上的競爭力。

活動期間，近20家台灣無人機企業展示創新產品，吸引來自立陶宛及烏克蘭近40家無人機公司參與交流，展現台立無人機產業合作的無限潛力。