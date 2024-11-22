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COP29將閉幕 各國異見多

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯合國第29屆世界氣候變遷大會（COP29）經過兩周的各方對話，進入閉幕倒數。 路透
聯合國第29屆世界氣候變遷大會（COP29）經過兩周的各方對話，進入閉幕倒數。 路透

在巴庫舉行的聯合國氣候峰會進入閉幕倒數，但與會諸國在氣候融資金額、支持能源從化石燃料轉型等基本議題上，仍舊意見分歧。

21日出爐的最新版「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議」（COP29）協議草案，仍未就全球氣候融資訂出新的具體數字目標，以致文件中暫時寫上「X」，意思是容後再補，反映富國與窮國在總金額多少、應採取何種融資結構、該由誰付錢等基本議題上，仍缺乏共識。

儘管各國部長兩人一組積極協商，COP29協議草案的許多要素至今仍框上括弧，表示尚未凝聚出共識。

歐盟氣候政策執委胡克斯特拉說，這份草案「以目前形式來說，顯然令人無法接受」。另一已開發國家談判代表以「不起眼」稱之，並對草案內文未聚焦從化石燃料轉型表示關切。

曾任英國首席談判員、今任職智庫E3G的摩爾表示，草案中有關融資的措辭反映出已開發與開發中國家觀點上的歧異。他說：「既沒折衷提案，也缺任何數據，讓談判員在未來一、兩天有巨大的進度要追趕。必須儘快、坦誠投入，把數字攤在檯面上，才能通往協議之路。」

許多開發中國家呼籲訂定至少1兆美元的融資目標，但知情人士認為底線訂在2,000億至3,000億美元的可能性較大。按巴黎協定，各國必須許下新的數字目標，取代原先的1,000億美元目標。

COP29 化石 開發中國家

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