遭控違反多項規定…越共紀律處分前國會主席 前國家主席被爆養病中

越南前國家主席武文賞及前國會主席王廷惠被認定違反許多規定。越共中央政治局決定予以紀律處分警告王廷惠；至於武文賞因正在養病中，越共尚未考慮對武文賞紀律處分。

越南民智報（Dan Tri）報導，越共中央政治局、越共中央書記處20日對犯有錯誤與缺失的黨組織和黨員進行紀律審查。

武文賞（Vo Van Thuong）被認定在擔任越共中央委員、2010年至2015年任期的廣義省（Quang Ngai）省委書記以及出任越共中央政治局委員、中央宣教部部長、中央書記處常務書記、國家主席期間，在執行打擊貪污、消極的職責和任務時，違反黨與國家的規定。

越共認為，武文賞已經違反一些黨員所不能做的事以及樹立榜樣的責任，造成了嚴重後果及引發負面輿論，影響到黨和國家的聲譽。

此外，王廷惠（Vuong Dinh Hue）在擔任越共中央政治局委員、國會黨組書記、國會主席時，在執行打擊貪污、消極的職責和任務時，違反黨與國家的規定。

王廷惠也被認定已經違反一些黨員所不能做的事以及樹立榜樣的責任，造成了嚴重後果及引發負面輿論，影響到黨和國家的聲譽。

在審視違規的內容、性質、程度、後果、原因後，越共中央政治局根據越共黨規，決定對王廷惠祭出警告的紀律處分。

另一方面，由於武文賞正在養病中，越共中央政治局尚未考慮對武文賞予以紀律處分。

武文賞與王廷惠一度被認為有望角逐越共中央總書記一職，卻分別於今年3月及5月下台。前越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）今年7月在任內辭世後，總書記大位最終由曾擔任8年公安部部長的蘇林（To Lam）出掌。