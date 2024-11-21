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立陶宛國會同意左翼人士任總理 執政聯盟染反猶色彩

中央社／ 維爾紐斯21日綜合外電報導
立陶宛國會今天表決通過，讓國會最大黨社會民主黨的總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）出任下一屆總理。圖／美聯社
立陶宛國會今天表決通過，讓國會最大黨社會民主黨的總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）出任下一屆總理。圖／美聯社

立陶宛國會今天表決通過，讓國會最大黨社會民主黨的總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）出任下一屆總理，儘管他的執政聯盟中有政黨遭控涉及反猶太主義。

法新社報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）預計今天稍後會晤45歲的社會民主黨（SocialDemocrats）總理候選人帕魯克斯，並任命他為總理。帕魯克斯上任後將有15天時間組閣。

帕魯克斯的任務包含提高國防支出，以及修復因民粹政黨「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）加入執政聯盟而大受打擊的立陶宛聲望。該黨領袖因為發表反猶太言論，正在受審中。

社民黨10月贏得大選、成為國會第一大黨後，與其他政黨商議共組中間偏左的執政聯盟。該黨原本的總理候選人布林克維修特（Vilija Blinkeviciute）選後不久就以年齡和健康因素為由退出，並讓帕魯克斯接任總理候選人。

但組閣過程將具挑戰性，因為瑙塞達已表明他不會批准任何一位「尼穆納斯的黎明」黨員出任部長。根據先前達成的聯合政府協議，「尼穆納斯的黎明」可掌控農業、環境以及司法等部門。

「尼穆納斯的黎明」主席澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）去年在臉書上發表反猶太言論，遭憲法法庭裁定他煽動仇恨，違反議員的就職宣誓論而違憲。如今該黨受邀加入執政聯盟，引發各界質疑是否恰當。

澤馬塔帝斯則否認對他的指控，並表示他支持打擊反猶太主義。他近日在社交媒體的言論似較收斂。承審法官尚未對他涉入的案件做出判決。

猶太 立陶宛

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