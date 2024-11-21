大陸拒絕會晤美防長 奧斯汀遺憾嘆：各國都想看到對話

（德國之聲中文網）美國有線電視新聞網（CNN）本周二（11月19日）率先報導了這一消息。次日，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示中方的做法「令人遺憾」，因為區域各國「都想看到我們互相對話」。

路透社指出，這類在亞洲舉辦的多邊國安官員聚會，過去曾多次充當美中兩國會談的場所。不過，即使中方拒絕了這次會談，奧斯汀仍認為，「這不會對未來有任何後果，只不過他們這時候選擇這麼做，也只有他們才能解釋為什麼選擇不善用一個好機會」。

今年5月在新加坡舉行的香格裡拉會議場邊，大陸防長董軍曾與奧斯汀會晤，雙方在對台灣立場等議題上仍有分歧，但重申兩國應維系軍事溝通的管道保持順暢。

隨著川普明年1月重返白宮，大陸國家主席習近平在上周末的拜習會上向川普喊話，稱會與美國保持合作，管控分歧。他稱中美關係穩定「關乎人類前途命運」，並表示「對華遏制不明智、不可取，更不會得逞」。

（路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】