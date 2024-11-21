快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

COP29即將閉幕 最新草案仍未列出具體氣候融資金額

中央社／ 巴庫21日綜合外電報導
聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）今天公布的最新協議草案未能突破資金問題的僵局。圖／路透社
聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）今天公布的最新協議草案未能突破資金問題的僵局。圖／路透社

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）今天公布的最新協議草案未能突破資金問題的僵局。各國要達成期待已久的兆元美金融資協議，時間已所剩無幾。

法新社報導，在亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會預計將於明天結束，但最新草案只凸顯出各方分歧。

歐洲聯盟（EU）氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示：「至於整體文本，我不打算粉飾，目前的內容顯然無法接受。我相信沒有一個雄心勃勃的國家會認為這已經夠好了。」

在亞塞拜然首都巴庫（Baku）與會的近200個國家必須在新目標上達成共識，取代富裕國家每年提供給較貧窮國家1000億美元應對氣候變遷的現有承諾。

許多開發中國家要求每年1.3兆美元資金，且主要須來自公部門，富裕國家則對這項要求表示反對，堅稱私部門的資金也有助於實現最終目標。

最新的草案協議認可開發中國家每年需要至少「數兆美元」資金應對氣候變遷，但沒有列出這次峰會希望達成共識的確切數字。

非洲談判小組（African Group of Negotiators, AGN）主席穆罕默德（Ali Mohamed）認為，「人們不願多談但卻顯而易見的棘手問題」就是那個缺少的具體數字。

身兼肯亞氣候特使的穆罕默德說：「這就是我們來到這裡的原因…但我們距離達成目標還很遙遠，我們需要已開發國家積極參與討論。」

在這份長達10頁的文件中，包括由誰出資、如何籌集和交付資金等其他關鍵問題，也仍未解決。

COP29 亞塞拜然 氣候變遷 聯合國 開發中國家

延伸閱讀

駐日代表投書日經 籲讓台灣參與聯合國氣候變化大會

海地暴力升溫一週釀150死 美再度呼籲組聯合國維和任務

選罷法擬修法罷免連署加嚴 劉世芳：提高難度

生物多樣大會落幕 物種保護資金問題仍卡關

相關新聞

海地暴力升溫一週釀150死 美再度呼籲組聯合國維和任務

美國今天不顧中國和俄羅斯的反對，力推把一支協助打擊海地幫派、恢復當地秩序的肯亞為首警察部隊，轉變為聯合國維和援助團

COP29即將閉幕 最新草案仍未列出具體氣候融資金額

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）今天公布的最新協議草案未能突破資金問題的僵局。各國要達成期待已久的...

部分沿海區域遭淹沒 印尼總統：全球氣候變遷迫使印尼遷都

印尼總統普拉伯沃表示，全球氣候變遷使印尼決定將首都從雅加達遷往東加里曼丹，並指出海平面上升已經淹沒了印尼部分沿海區域，且...

挑燈夜戰…歐盟新「內閣」人事僵局化解 議會3大黨團不再卡關

歐洲議會3大黨團今天就歐盟執委會新團隊人事達成協議，包括一位極右派執委人選。此前一週，他們對執委會主席范德賴恩新一屆「內...

努力發展台烏關係 未來將設代表處？外交部次長吳志中：盡可能結交友人

路透21日報導，我外交部政務次長吳志中20日出訪德國柏林時對路透表示，鑒於軍援烏克蘭「太敏感」，因此台灣並未涉入。但他表...

為何阻擋烏克蘭加入北約？ 德國前總理梅克爾回憶錄吐真相

德國前總理梅克爾在即將出版的回憶錄中，為當年阻止烏克蘭加入北約做出了辯護。2008年4月在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。