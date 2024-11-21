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挑燈夜戰…歐盟新「內閣」人事僵局化解 議會3大黨團不再卡關

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。圖／路透
歐盟執委會主席范德賴恩。圖／路透

歐洲議會3大黨團今天就歐盟執委會新團隊人事達成協議，包括一位極右派執委人選。此前一週，他們對執委會主席范德賴恩新一屆「內閣」名單相持不下，可能導致人事案受阻。

法新社報導，歐洲議會（European Parliament）3大黨團中間偏右「歐洲人民黨」（EPP）、中間偏左「社會與民主進步聯盟」（S&D）、中間派「復興歐洲」（RE）領導人今天就支持范德賴恩（Ursula vonder Leyen）新「內閣」達成協議，議會可望下週行使人事同意權表決，而范德賴恩也將於12月1日展開第2任期。

議員在布魯塞爾挑燈夜戰，針對包括歐盟執委會（European Commission）6位副主席人選在內的7席懸而未決執委人選展開協商。參與的黨團證實，資深議員最後同意不再卡關。

儘管義大利極右政黨「義大利兄弟黨」（Brothersof Italy）的費托（Raffaele Fitto）政治立場鮮明，仍獲執委會副主席提名，引發中間與左派黨團不滿。費托所屬的「歐洲保守及改革黨團」（ECR）則不支持范德賴恩連任。

今天之所以能夠達成協議，關鍵在於歐洲人民黨向社會與民主進步聯盟和復興歐洲保證，會堅守歐洲議會「親歐洲」占多數的立場。歐洲人民黨近數月以來時而向極右翼陣營靠攏。

儘管今天終有突破，費托即將出任副主席還是令一些左派議員受挫，不滿情緒仍在發酵，不能排除下週進行表決時會有人跑票。不過因為主要陣營已經達成共識，結果幾乎已成定局。

內閣 歐盟 議員

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