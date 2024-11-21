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為何阻擋烏克蘭加入北約？ 德國前總理梅克爾回憶錄吐真相

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德國前總理梅克爾。路透社
德國前總理梅克爾。路透社

(德國之聲中文網)德國前總理梅克爾在即將出版的回憶錄中，為當年阻止烏克蘭加入北約做出了辯護。2008年4月在布加勒斯特舉行的北約峰會上，德國和法國否決了啟動烏克蘭和喬治亞加入北約的程序。梅克爾對烏克蘭的政策至今受到基輔的批評。

梅克爾回憶錄將於本月26日對外發行。據德國網路版《時代周刊》報導，梅克爾在書中透露，她理解中歐和東歐國家希望盡快成為北約成員的願望，但「接納新成員不僅應該為其帶來更多的安全，也應該為北約帶來更多的安全」。

梅克爾指出了潛在的風險，特別是俄羅斯黑海艦隊根據條約駐扎在烏克蘭的克里米亞半島。她寫道：「此前，北約的任何候選成員都沒有與俄羅斯軍事結構有如此密切的糾葛。此外，當時只有少數烏克蘭民眾支持該國加入北約。」

她接著回憶道：「我認為，假設北約候選國地位可以保護烏克蘭和喬治亞免受普亭侵略，假設這種地位會產生威懾作用，會讓普亭什麼都不做就接受事態的發展，那是一種幻想。當時若發生緊急情況，人們是否真能想像北約成員國會在緊急情況下采取軍事行動，包括提供軍備和部隊？可以想像我作為德國總理，向聯邦議院申請對我們的武裝部隊進行這樣一個授權，並獲得多數贊成嗎？」

最終布加勒斯特峰會達成了妥協，決議只給予喬治亞和烏克蘭加入北約的前景。梅克爾寫道：「喬治亞和烏克蘭未能獲得北約候選國地位，對兩國而言是一種對其希望的否定。而北約同時向它們承諾未來成員資格的可能性，對普亭來說，這就是變相同意他們會成為北約成員國，等同於一種挑釁。」

俄羅斯於2014年吞並了克里米亞半島，2022年2月向烏克蘭發動了持續至今的侵略戰爭。

(德新社）

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俄羅斯 北約 德國 梅克爾 烏克蘭

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