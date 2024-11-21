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COP29談判進入最難階段 氣候融資金額與形式意見分歧

中央社／ 巴庫20日綜合外電報導

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）與會各國今天遭到示警，有關提供開發中國家多少資金，以協助他們應對氣候變遷的談判即將進入「最艱難的階段」。

路透社報導，釐清這些資金的形式、支付方以及金額是今年聯合國氣候峰會的主要任務。隨著22日預定最後期限的逼近，談判室內對於進展不足的挫敗感開始蔓延。

COP29主辦國亞塞拜然首席談判員拉菲耶夫（Yalchin Rafiyev）表示，「最艱難的階段開始了」。新的文本預計在首都巴庫（Baku）當地午夜時分發布。

在這場年度峰會上，談判進展通常以定期發布的協議草案為標誌，而這些文件會被精簡成最終文本。

富裕國家和開發中國家對於新目標金額的規模存在巨大分歧。這項目標將取代已開發國家2020年做出的承諾，即每年提供1000億美元氣候融資，不過這項承諾直到2022年才首次達成。

「77國集團加中國」（G77 and China）主席阿耶巴爾（Adonia Ayebare）表示，該集團要求富裕國家每年提供1兆3000億美元的公共氣候融資。「77國集團加中國」由超過130個開發中國家組成。

來自烏干達的阿耶巴爾告訴路透社：「令人沮喪的是，對方沒有提出相對提案。我們聽說的金額是3000億美元，如果是真的，實在讓人無法接受。真是太尷尬了。」

另一位開發中國家的談判代表告訴路透社，歐洲聯盟（EU）在非正式會談中提過2000億美元或3000億美元。但歐盟今天堅稱，對於融資金額目前沒有正式立場。

歐盟氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，在獲得更多結構性細節之前，歐盟不願討論這一數字。他說：「否則，這就像是個有標價的購物籃，但你不知道裡面到底裝了什麼。」

對於大型、仍在開發中的經濟體（包括世界第2大經濟體中國）是否應提供資金，各國仍然存在分歧。

埃及環境部長佛耶德（Yasmine Fouad）表示，各國已有共識，經濟相對較好的開發中國家在法律上沒有義務必須出資。

除了在氣候融資方面談判進展緩慢，要加速削減對氣候造成破壞性影響的氣體排放也困難重重。

去年在杜拜COP28峰會達成推動從化石燃料向其他燃料過渡的里程碑協議後，各國在巴庫尚未就推進相關工作的措辭達成共識。

奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）告訴路透社，以沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯國家「非常積極地削弱談判中的緩解措施」。

COP29 歐盟 開發中國家

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