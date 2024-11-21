美軍設有仁愛暗沙特遣小組 菲：僅扮演支援角色

美國國防部長奧斯汀最近在社群平台披露了「美國仁愛暗沙特遣小組」的存在。菲律賓國安顧問安約今天澄清，美方特遣小組只是扮演支援角色，並未直接參與菲方在南海的作業。

奧斯汀（Lloyd Austin）19日參訪菲律賓鄰近南海的巴拉旺島（Palawan），他同日在社群平台X發文說，他與「美國仁愛暗沙特遣小組」（US Task ForceAyungin）美軍會面，代表美國人民與區域盟友感謝他們的辛勞。

仁愛暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）105海里，依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），位於菲國200海里專屬經濟區範圍內。菲律賓於1999年將登陸艦馬德雷山號拖到仁愛暗沙擱淺，並派兵駐守，作為菲國主權象徵。

中國多次對此提出抗議，多次阻止菲方為艦上人員運補。今年6月17日，菲律賓海軍人員在執行補給任務時，遭中國海警船阻攔，中方人員衝撞並強登菲國海軍充氣船，奪走菲方槍枝並破壞設備，數名菲國海軍人員受傷，其中1人斷指。

「美國仁愛暗沙特遣小組」的存在，引起菲國媒體關注。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天澄清，這支特遣小組是美方內部單位，旨在為菲律賓軍方提供支援，包括情報、監測與偵察（ISR）、海上疆域意識等。

安約強調，就菲律賓而言，仍是由菲律賓西軍區指揮部（WESCOM）負責南海防衛事務，美軍並未直接參與菲律賓軍方與海岸防衛隊在「西菲律賓海」的運作。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海索討區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

當被問及「美國仁愛暗沙特遣小組」已經存在多久，安約表示並不清楚，因為這是美方內部事務。

關於菲中關係現況，安約表示菲律賓仍與中國維持外交對話與貿易往來，菲中在「西菲律賓海」的衝突並不是菲中關係的全部。

奧斯汀18日及19日訪問菲律賓，根據菲美國防部發布的聯合新聞稿，菲美安全關係有如「鋼鐵般堅定」（ironclad），美菲「共同防禦條約」（MDT）的效力涵蓋南海的任何一個地點。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）8月下旬也曾表示，在美菲共同防禦條約架構下，在南海護送菲律賓船是完全合理的選項。