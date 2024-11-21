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更換完破洞管線 日本美濱核電廠3號機重啟

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本福井縣的美濱核電廠3號機組反應爐因為管線出現破洞於上月停機，營運廠商關西電力公司（簡稱關電）採取因應措施後，今晨重啟3號機反應爐，預計今晚開始供電。圖／美聯社
日本福井縣的美濱核電廠3號機組反應爐因為管線出現破洞於上月停機，營運廠商關西電力公司（簡稱關電）採取因應措施後，今晨重啟3號機反應爐，預計今晚開始供電。圖／美聯社

日本福井縣的美濱核電廠3號機組反應爐因為管線出現破洞於上月停機，營運廠商關西電力公司（簡稱關電）採取因應措施後，今晨重啟3號機反應爐，預計今晚開始供電。

日本放送協會（NHK）報導，關電指出，工作人員10月5日巡邏美濱核電廠3號機時，發現用海水冷卻反應爐的水循環泵等設備的熱交換器海水管線出現2個直徑分別為0.6公分和0.3公分的破洞，且破洞周圍的管壁厚度變薄。

關電當時表示，這起事件中，輻射並未影響核電廠外部，但是為了釐清原因，於10月15日暫停3號機反應爐運作。

之後的調查結果指出，原因可能是之前修補管線時，疑似誤用較不耐久的樹脂當作管線內側保護材料，而關電隨後已經換上材料更耐用的管線。

關電今天凌晨1時拔起抑制核分裂反應的控制棒，重啟3號機反應爐的運作，預計今晚開始發電及供電。

美濱核電廠3號機運轉時間到今年12月將達48年，且已經獲准最長可運轉60年。

而關電鑑於這次事件已經製作修補管線的準則，並就此表示「採取避免類似事件再度發生措施的同時，會更加繃緊神經，視安全為首要之務，盡全力營運核電廠」。

日本 核電

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