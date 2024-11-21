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越共總書記蘇林出訪大馬3天 盼雙邊關係提升至新階段

中央社／ 河內21日專電
馬來西亞首相安華（右）與越共中央總書記蘇林（左）。圖／美聯社
馬來西亞首相安華（右）與越共中央總書記蘇林（左）。圖／美聯社

越共中央總書記蘇林今天起出訪馬來西亞3天。越媒表示，這體現越南黨和國家一貫重視並希望加強與鄰國和地區國家合作的政策；越南並盼雙邊互信和合作關係能提升至新階段。

越南民智報（Dan Tri）報導，應馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）及其夫人邀請，蘇林（To Lam）偕夫人吳芳璃（Ngo Phuong Ly）及越南高階代表團從河內市啟程，於21日至23日對馬來西亞進行正式訪問。

報導指出，蘇林這次訪問為越南與馬來西亞的關係奠定重要里程碑，有助鞏固兩國高層政治互信，體現越南黨和國家一貫重視並希望加強與鄰國和地區國家合作的政策，其中包括馬來西亞。

與此同時，越南還希望與馬來西亞一起，將兩國互信和有效合作關係提升至更高、更務實的新階段，滿足兩國在新時期的發展需求。

越南快訊（VnExpress）報導，越南駐馬來西亞大使丁玉靈（Dinh Ngoc Linh）表示，這次訪問接近紀念兩國戰略夥伴關係10週年（2015年至2025年）之際，訪問將強化雙方的政治基礎，為推動各領域的戰略合作注入新動力。

他說，雙方將探索在數位轉型、數位經濟、綠色經濟、高科技農業及清真產業等潛力領域擴大合作的可能性。

馬來西亞目前是越南在東南亞國家協會（ASEAN）中的第二大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達140億美元。兩國目標是將雙邊貿易額提高至180億美元（約新台幣5864億元），同時推動清真產業合作，充分利用雙方的優勢。

馬來西亞將於2025年擔任東協輪值主席。丁玉靈表示，越南承諾將與馬來西亞緊密合作，維護東協內部團結，確保東協中心地位，推動2045年東協共同體願景。雙方還將就糧食安全、能源和南海議題等進行交流。

東協 越南 馬來西亞

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