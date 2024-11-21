挪威王儲繼子遭控涉犯第2起強暴案 法官諭令拘留1週

挪威警方今天表示，王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）遭控涉犯第2起強暴案，遭法官諭令拘留1週。他在2天前才因涉犯一樁性侵事件被捕。

法新社報導，柏格荷伊比於18日晚間被捕，他是梅特瑪麗嫁給挪威王儲哈康（Prince Haakon）之前與前伴侶所生的孩子。

據媒體報導，警方律師表示，由於調查中發現第2起性侵指控，警方請求法庭將27歲的柏格荷伊比還押候審，法官今天諭令將他拘留1週。

在法官做出這項裁決之前，挪威王儲哈康對挪威廣播公司（NRK）表示：「馬里奧斯（指柏格荷伊比）面臨嚴重指控，警方和司法部門將會處理這些指控…我相信他們會做得很好。」

柏格荷伊比的律師布拉特利恩（Oyvind Bratlien）則強調，他將對拘留裁決提起抗告，但對法官未批准警方聲請拘留兩週的決定表示歡迎。

警方律師克魯謝夫斯基（Andreas Kruszewski）在聽審會場外表示，柏格荷伊比面臨的第2項指控「涉及未經同意與無法抵抗的女性發生性行為」。