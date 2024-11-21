快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

加媒指錫克教領袖命案莫迪知情 印稱抹黑損害兩國關係

中央社／ 新德里21日專電
錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年在溫哥華一座錫克廟被殺害，引發支持者哀悼。美聯社
錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年在溫哥華一座錫克廟被殺害，引發支持者哀悼。美聯社

加拿大「環球郵報」在報導中引述消息來源的說法，指印度總理莫迪（事前）知道暗殺錫克教領袖尼賈爾的陰謀。印度政府嚴正駁斥此事，表示該報導「十分可笑」，並稱這樣抹黑的作法，只會進一步損害兩國已經處於緊張的關係。

擁有加拿大籍的尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）2023年在溫哥華一座錫克廟的停車場被殺害，案發後有4名涉案印度人被逮捕。加拿大今年10月指控印度外交官為涉案嫌疑人，讓雙方矛盾再度升級，隨後兩國相繼驅逐對方的外交官員。

「環球郵報」（Globe and Mail）引述加拿大國安方面不具名消息來源，稱暗殺行動是印度官員所策劃，且莫迪（Narendra Modi）（事先）知情，但加拿大政府沒有證據可以證明這樣的說法。

報導指出，該消息來源稱，加拿大雖沒有莫迪（事先）知情的直接證據，但難以想像印度高層官員在行動前，會沒有和莫迪事先討論。

針對報導內容，印度外交部發言人賈斯瓦（RandhirJaiswal）表示，這是「十分可笑」的。

賈斯瓦說：「我們通常不會對媒體的報導發表評論，但來自加拿大政府的消息來源，居然對媒體發表這樣荒唐的言論，這應該受到譴責。」

他也提到說：「像這樣抹黑的舉動，只會進一步損害我們本來就已經處於緊張的關係。」

尼賈爾遇害後，加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）當時說，有「可信的指控」將印度情報單位與這樁犯罪牽扯在一起，今年又陸續有印度高階官員被指涉入其中，不過今日印度（India Today）的報導提到，這是印度總理莫迪、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）首次在這起案件中被直接點名。

加拿大 印度 莫迪

延伸閱讀

莫迪搶前三名發賀電！川普勝選或對印度有利 分析人士：他們擁有共同世界觀

睽違5年正式會晤 王毅：中印領導人同意從戰略高度處理兩國關係

習近平與莫迪會晤 陸專家：雙方關係攀升程度有待觀察

打敗俄羅斯是「虛幻的算計」？ 普亭嗆：這些不了解歷史的人

相關新聞

涉嫌策畫炸毀紐約證券交易所！美國佛州男自稱像「賓拉登」遭逮

美國聯邦調查局（FBI）指出，21日逮捕一名涉嫌策畫轟炸紐約證券交易所的佛州男子。

挪威王儲繼子遭控涉犯第2起強暴案 法官諭令拘留1週

挪威警方今天表示，王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）長子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）遭控涉犯第...

加媒指錫克教領袖命案莫迪知情 印稱抹黑損害兩國關係

加拿大「環球郵報」在報導中引述消息來源的說法，指印度總理莫迪（事前）知道暗殺錫克教領袖尼賈爾的陰謀。印度政府嚴正駁斥此事...

傳中不滿美對台軍售！陸防長董軍拒見奧斯丁 五角大廈證實

五角大廈利用國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)將出席在寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議之際，向中方提出與...

這國總統支持度剩3%創低 挨酸「全球最不受歡迎」

儘管和中國國家主席習近平在APEC期間，共同風光啟用錢凱港，吸引全球目光，但秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluart...

日相石破茂結束8天南美行 日媒統整「3個意外」

日本首相石破茂參加在南美洲舉行的國際會議後，已在今天上午返抵日本。日媒除了統整他這次出訪的成果，也引述數名消息人士彙整這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。