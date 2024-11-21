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日本首相石破茂預料宣布21.9兆日圓經濟刺激方案

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本首相石破茂。路透
日本首相石破茂。路透

根據日本公共媒體NHK報導，日本首相石破茂準備在本周推出規模21.9兆日圓（1,400億美元）的經濟刺激方案，因應從通膨到薪資提高等諸多挑戰。

NHK報導指出，這套計畫包含從一般帳戶提撥13.9兆日圓支出，整體規模略高於去年的21.8兆日圓財政支出方案。若加上民間支出，整個配套方案的規模將達到約39兆日圓。

擬議的計畫預期周五（22日）將獲得內閣核准，屆時石破茂也從南美結束一連串高峰會並返回日本。石破茂在上月大選前面臨承諾未來提出大規模援助方案的壓力，不過，最新的措施將讓日本承受更沉重的債務壓力。

根據彭博資訊見到的初步草案，這套經濟刺激方案預定包含為持續的薪資成長提供支撐、向低所得家庭發放現金，以及投資半導體和AI領域。

日本政府也已表示，從1月起將恢復補貼瓦斯與電費，為一般家庭緩衝大宗商品價格走高帶來的衝擊。

石破茂的少數派政府必須向較小的在野黨國民民主黨妥協，以確保經濟刺激方案的融資能在國會獲得通過。

國民民主黨20日表示，這套刺激方案將說明為明年度的年度稅改討論，將包含把免稅所得金額上限自103萬日圓（6,650美元）上調，還將討論調降汽油稅。

日本 石破茂

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