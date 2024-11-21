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涉嫌策畫炸毀紐約證券交易所！美國佛州男自稱像「賓拉登」遭逮

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
FBI於21日逮捕一名涉嫌策畫轟炸紐約證券交易所的30歲佛州男子。路透
FBI於21日逮捕一名涉嫌策畫轟炸紐約證券交易所的30歲佛州男子。路透

美國聯邦調查局（FBI）指出，21日逮捕一名涉嫌策畫轟炸紐約證券交易所的佛州男子。

根據美國佛州南區地方法院提交的法庭文件，現年30歲的南佛州居民耶納（Harun Abdul-Malik Yener），被控試圖使用爆炸物毀損或摧毀紐約證券交易所。

FBI於2月收到舉報，稱耶納正在佛州珊瑚泉市（City of Coral Spring）的一個未上鎖的儲藏室中存儲炸彈製造原理圖，隨後開始對耶納進行調查。法庭文件顯示，FBI探員獲得搜查令，並在該儲藏室中發現多個帶有計時器的手表、電子電路板和其他電子產品。

耶納向一名線人透露，他想加入民兵。法庭文件稱，隨後他會見了聯邦調查局臥底探員，並向他們索取紐約證券交易所和其他物品（包括爆裂材料）的照片，以幫助他鎖定正確地點放置炸彈。

據稱他上個月向臥底探員說，「有一個地方非常容易……證券交易所，那會是很棒的地方。很多人都會支持。他們會覺得，這傢伙說得有道理，他們（證券交易所的人）搶劫我們。所以這很完美。」

他還說，自己會去紐約一趟，去那裡設置炸彈，會喬裝身分，並向媒體發布錄音訊息，概述計畫襲擊背後的原因。

根據證詞，他告訴探員，爆炸「將像一顆小型核武器爆炸一樣」，稱建築物外的任何東西「都將被摧毀」，建築物內的任何人都會被殺死。

調查人員表示，耶納在網路上做了很多功課，分享了至少10個影片，詳細介紹如何用家居用品製作炸藥和煙火，以及如何製作與陷阱和炸藥相關的觸發器影片。

FBI探員表示，耶納轟炸紐約證券交易所的動機是為了「重啟或重置」美國政府。耶納甚至說自己曾考慮加入ISIS，但於2015年放棄加入，因為他認為ISIS最終不會實現目標。

探員指出，11月12日時，耶納將發動攻擊的背後要求和原因錄成音檔，他說，「我感覺我就像賓拉登。」

FBI近期破獲多起恐怖行動，10月逮捕一名阿富汗男子，據稱他策畫在美國選舉日發動恐怖攻擊，另於8月也逮捕一名與伊朗有關的巴基斯坦公民。

FBI 紐約 美國

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