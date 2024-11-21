前進2024 COP29／現場直擊：黑城轉白 巴庫的永續都市夢

一九四二年，德軍侵略蘇聯如火如荼，代號「藍色方案」兵分兩路，其一目標即是揮軍直取高加索的巴庫油田。如今作為亞塞拜然的首都巴庫，坐落巴庫海灣中心區域，逾百年時間都是石油儲槽與煉油廠所在，原油瘴氣之重，當地人稱「黑城市」（Black City）。

由於汙染嚴重，二○○○年，前亞國總統阿利耶夫（Heydar Aliyev）宣示將在廿一世紀把黑城由黑轉白，不過阿利耶夫於二○○三年過世，「洗白」的工作只好由兒子繼任總統接棒。二○一一年，「白城市」（White City）的計畫破土動工，並納入新總統的五年計畫當中，於二○○六年逢亞國經濟起飛的助力，展開大規模的去汙、重建工作，與民間投資合作，以永續城市為目標，白城市有七十五％將作為居住區，剩餘廿五％將作商業用途，預計可容納五萬名居民，創造四萬八千個工作機會。

到了今年，白城市已完成它的第一期工程，原本預計有一萬五千名居民，大約只有半數入住。然而，它依舊是巴庫人未來的希望。

「你看城市裡到處都種樹，而且我們也節約水源，噴水池每十五分鐘才噴一次水。」介紹員指著城市模型，充滿期待的語氣，彷彿白城市未來注定會像台北的「信義區」。

亞國的現代轉型夢不只這一個，當地利用石油、天然氣等「黑金」帶來的財富，盼打造下一個杜拜，在巴庫以南廿五公里，計畫創造一批人工群島，並建造一棟全球最高，共一百八十九層樓高的亞塞拜然塔。這個夢二○一五年因油價大跌破滅，主要投資人還不出貸款，「下一個杜拜」成南柯一夢。