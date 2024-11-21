前進2024 COP29／峰會城市韌性宣言 跨部門抗暖化

ＣＯＰ29主辦國亞塞拜然是全球城市化成長最快的地區之一，有感於城市在塑造國家和整個地球的未來發揮關鍵作用，在今年氣候峰會中提出了「跨部門的城市韌性與健康行動宣言」（Multisectoral Actions Pathways for Resilient and Healthy Cities，簡稱ＭＡＰ）。

ＭＡＰ宣言強調跨部門協作的重要性，將多個部門和治理層面的努力結合起來。在自然和健康方面，促進健康、公平與友善自然的城市發展，並提供加強城市氣候韌性的工具。此外，提倡創新技術以減少汙染並確保資源效率，同時呼籲提出鼓勵永續建築實踐的政策及框架。

ＭＡＰ指出，永續交通系統是減少碳排放和改善流動性關鍵，因而敦促建立加強以人為本的交通系統。為實現這些目標，ＭＡＰ呼籲聯合國機構、政府組織、多邊開發銀行、慈善組織及其他利害關係人建立更鞏固的夥伴關係，以加強城市資源調動的協調行動。

ＭＡＰ強調，在世界城市論壇、締約方大會、世界環境日及全球和區域平台，促進對話、行動與倡議。