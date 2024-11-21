前進2024 COP29／台學者：我應優先除煤 而非廢核

根據最新全球氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ），台灣由去年六十一名，微幅進步一名到第六十名，但項指標評分仍不盡理想。專家表示，政府應強化深度節能政策，重新檢討我國能源配比，也應採取更前瞻的國家氣候行動。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，台灣ＣＣＰＩ減碳評比多年來長期位列國際後段，這可從我國歷年燃料燃燒碳排居高不下，人均碳排放量仍維持在約十一公噸二氧化碳當量，以及今年底再生能源發電僅占總發電量的約百分之十二可看出，這也反映出台灣在能源轉型與國家淨零工程的推進上已面臨困局。

劉銘龍指出，要如期順利達成國家淨零轉型，應有專法及特別預算支持，建議國家應制定二○五○國家淨零轉型特別條例，且至少要以八年兆元經費，投入國家氣候與能源轉型建設。此外，應加速倍增再生能源與零碳電力，重新檢討我國能源配比，跟上國際淨零趨勢，提出我國的去煤時間表。

清大科技法律研究所教授高銘志強調，全球很少有製造業大國像台灣使用如此高比率的火力發電，去碳化已經是世界趨勢，台灣應是除煤優先，而非廢核優先。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，ＣＣＰＩ基於各國經濟發展條件，給予台灣與南韓相對他國更加嚴苛的減碳責任，要求台韓應於二○三○年時，將人均排放量降至二點五噸，相當於十年間須減量百分之八十。

趙家緯表示，本次評比台灣再生能源成長趨勢名列第九，但其他與再生能源在總能源供應占比相關的指標表現仍差，然而這項指標要提升，與石化業轉型跟運具電動化有關，因此不宜將排名錯誤解讀為台灣再生能源政策不當。