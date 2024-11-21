前進2024 COP29／德學者：各國難甩化石燃料

國際氣候團體昨於氣候峰會（ＣＯＰ29）公布「氣候變遷績效指標」（Climate Change Performance Index），台灣僅進步一名，依然吊車尾。不過，專家學者認為，台灣致力於再生能源轉型，卻擺脫不了化石燃料使用，恐怕是世界普遍現象，主因是用電需求成長的速度仍快於再生能源的增長。

由德國看守協會（Germanwatch）、新氣候研究所（NewClimate Institute）與氣候行動網絡（ＣＡＮ）共同評比的氣候變遷績效指標，共評比全球六十四個國家和地區，昨於ＣＯＰ29會場舉行記者會公布最新一期指標。內容明確點出，儘管六十四個國家和地區中，有六十一個在過去五年期間致力於再生能源的發展，但碳排放的趨勢在廿九處中仍未見改善。

以台灣為例，根據我國能源署公布的二○二三年發電概況指出，我國燃氣與燃煤發電總和占比高達八十一點七％；再生能源雖從二○一六年的四點八％大幅成長至九點五％，但仍不足發電總量的十％。

新氣候研究所聯合創辦人尼克拉斯．霍恩（Niklas Höhne）指出，今年明顯的現象就是再生能源快速成長，但化石燃料仍不見淘汰，這不只是台灣獨有的問題，全世界普遍都有相同的狀況，主要是各國的用電需求成長快於再生能源的成長，再加上再生能源增長的同時，發電計畫仍集中化石燃料，造成其「產能過剩」（overcapacity）。

霍恩點出中國大陸和印度的化石燃料電廠，與再生能源幾乎是同時在發展，尤其中國大陸的燃煤電廠已經降低發電量，由再生能源所取代，但政府仍在建設化石燃料電廠，這全都與能源規畫有關。不過，他坦言，面對再生能源發展的速度，突然呈倍數成長，事前規畫是非常困難的。

績效指標也點出，政權轉換確實影響能源政策的方向，最明顯的案例為阿根廷，自去年總統選舉之後，今年氣候績效大跌六名，滑落至第五十九名；在科學共識之下，新選出的阿根廷總統依然不願意承認氣候變遷乃人為因素。至於針對美國大選結果、川普確定重返白宮，德國看守協會資深顧問伯克（Jan Burck）認為，川普未來在政治上，恐怕很難改變拜登政府於任內通過的「降低通膨法」中所支持的綠色科技，但極有可能弱化其政策成果。