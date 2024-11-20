海地暴力再起 28名疑似幫派分子遭警民擊斃

加勒比海國家海地暴力情勢再起，當局今天表示，警方和民間自衛團體昨天深夜在首都太子港擊斃28名幫派分子。但無國界醫生組織（MSF）警告，當地維安武力已成「直接威脅」。

路透社引述海地警方報導，疑似幫派分子昨夜試圖攻擊位於太子港（Port-au-Prince）郊區靠山的富裕市鎮貝松市（Petion-Ville），引發民眾與警方合力回擊。當地居民今天將對外街道封鎖，並要求非本地人待在屋內，他們手持開山刀與榔頭巡街，以防幫派分子再次侵襲。

海地國家警察（Haitian National Police）發言人拉札爾（Lionel Lazarre）則告訴法新社，警方今天凌晨2時在貝松市攔住1輛載運幫派分子的卡車，在市中心也攔截1輛載來幫派分子的公車。警方開槍擊斃10人，並在民間自衛團體協助下追捕其他逃走的人。

1名法新社攝影記者目睹民眾在街上用點燃的輪胎焚燒據稱是幫派成員的遺體，令人想起之前海地民間自衛人士對幫派分子的血腥報復行為。

1名路透社記者也在狄馬斯（Delmas）、卡納貝維勒（Canape Vert）和貝松市太子港郊區目睹至少25具疑似幫派分子的遺體遭到居民點燃輪胎焚燒。

太子港約80%的部分被擁有充分武裝的幫派控制，儘管在聯合國（UN）支持下，有1支由肯亞領軍的國際部隊部署在當地協助火力較弱的海地警方，但這些幫派仍經常鎖定平民攻擊。

海地幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）過去1週發動的攻擊，使得太子港暴力衝突再起；這個集團今年2月協助將時任總理亨利（Ariel Henry）趕下台。

「共生」發言人、惡名昭彰的海地幫派領袖謝瑞西耶（Jimmy Cherisier）昨晚要求目前帶領國家的過渡政府辭職。他說：「共生聯盟將動用一切手段，來達成CPT下台。」CPT是海地過渡總統委員會（TransitionalPresidential Council）的縮寫。

海地警方上週攔下1輛無國界醫生組織的救護車並開槍，造成2名患者身亡。這個非政府組織（NGO）其後發布新聞稿表示，由於其「工作人員面臨海地警察部隊成員的嚴重威脅」，他們被迫暫停在太子港的活動。