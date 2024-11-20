抗議物價飆漲、生活成本攀升 希臘工會發動24小時大罷工

希臘工會今天發動24小時大罷工，以抗議物價飆漲，生活成本攀升，公車站、火車站一片空蕩蕩，其他公共服務也停擺。

法新社報導，希臘海員工會（PNO）也加入這次大罷工行列，駛往愛琴海諸島（Aegean islands）與愛奧尼亞群島（Ionian islands）的船舶也受到影響。

無論是公車、捷運、列車等大眾運輸工作人員，還是學校、法院和醫院的員工也都參與罷工行動。

上萬名勞工前往雅典市中心，參加工會召開的集會，警方初步預估參加人數約1萬3000人。

希臘最大工會組織希臘全國勞工總會（GreekGeneral Confederation of Labour，GSEE）表示，罷工是「對政府拒絕採取行動保證勞工一般生活的回應」。

希臘全國勞工總會在聲明中還說：「政府必須明白，社會的繁榮取決於勞工的幸福。」

歐洲工會聯盟（European Trade UnionConfederation，ETUC）秘書長林奇（Esther Lynch）說：「目前亟需採取迫切的行動，對抗飆漲的物價、負擔不起的房價，以及持續的低薪。」

希臘記者工會昨天發動他們本身的24小時罷工行動，呼籲簽署新的集體協約。

希臘工會今年初以來發動多起罷工，抗議去年連任總理的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）所領導保守派政府的政策。

米佐塔基斯最近宣布政府計畫提高最低薪資水準，從目前的830歐元（約新台幣2萬8523元）提高，以及自2025年1月起提高退休金，以增加人民的購買力。