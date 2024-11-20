伊拉克近40年首次全國人口普查 影響資源、預算和國家發展

伊拉克20日展開近40年來首度全國人口普查。援助團體及外媒皆稱，此次人口普查結果將對伊拉克未來的資源、預算分配和國家發展規劃產生深遠影響。

伊拉克上一次全國人口普查是在1987年。

美聯社報導，伊拉克長期處於政治分歧和衝突環境中，政府現正準備向全國民眾收集人口普查相關資訊，待完成數據收集和更新後，為國家現代化發展進行規劃。

報導也稱，伊拉克各地區對人口計算存在爭議。少數族群擔心，在宗教派系權力分配下，如他們的更新人數變少，相對政治影響力與經濟利益都會隨之下降。

報導還稱，位於首都巴格達的中央政府，和位於伊拉克北部由庫德族控制的庫德地區自治政府，對爭議地區控制權的看法也存在分歧。

伊拉克聯邦政府與庫德自治政府之間對爭議地區的控制權，始終是伊拉克阿拉伯人和庫德人之間的一大核心問題。美聯社強調，基爾庫克（Kirkuk）、迪雅拉（Diyala）和摩蘇爾（Mosul）地區的計數將會受到密切關注。

規劃部長塔米姆（Mohammed Tamim）稱，此次人口普查將按照法規來統計，即以民眾平常居住地區為準，以全面了解伊拉克人口和社會經濟狀況。

塔米姆解釋，因多年戰爭而在國內流離失所的人將被納入他們最後定居的地區，而非流離失所前的居住地區，且普查範圍不包括流離失所到他國，或現定居國外的伊拉克人。

規劃部人口普查執行主任沙雷（Ali Arian Saleh）表示，伊拉克總統、總理和及庫德地區政府官員已就爭議地區普查方式達成協議。

沙雷說：「所有主要種族的普查人員都將在這些有爭議地區各自進行調查，以確保公平。」這些種族包括：庫德人、阿拉伯人、土庫曼人和基督徒。

沙雷估計伊拉克現有人口約4450萬人，並稱庫德地區目前分配到的國家預算約占12%，此數字是根據現估600萬庫德人口來計算。

人口普查作業完成後，將依照更新數據來確認庫德地區公職人員數量。

沙雷稱，人口普查將遵循伊拉克聯邦法院命令，排除種族和教派歸屬問題，只關注穆斯林和基督教徒等廣泛宗教類別。

沙雷進一步解釋，這種做法的目的在於防止緊張局勢，確保人口普查可發展國家目標，而非分裂國家目標。

他強調，人口普查作業將有國際觀察員進行監督，由他們前往伊拉克各省評估數據品質。

內政部同時宣布，人口普查期間實施全國宵禁，除特殊人道情況外，所有民眾、車輛和鐵道交通均限制不得在各地區間移動。

庫德地區首府阿比爾（Irbil）公共援助組織主任恰托（Hogr Chato）表示，此次人口普查將可重塑政治思維和未來決策版圖。

恰托認為，這些數據必會對政治和經濟產生影響，因為人口較多的地區或受戰爭影響的地區會需要更多資源。

恰托另稱，之前延後進行人口普查不僅是出於安全考慮，還有政治考量。他說：「官員並不想公開某些數據，例如各省貧困程度。」