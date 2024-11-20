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混合戰行動？波羅的海海底電纜屢傳破壞 德國：不可能全意外

中央社／ 柏林20日專電
德國國防部長佩斯托瑞斯。 法新社
德國國防部長佩斯托瑞斯。 法新社

波羅的海2條連接歐洲關鍵基礎設施的數據線纜，在24小時內連續遭到破壞。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）懷疑這是一起混合戰爭。德國聯邦政府將協助調查。

混合戰爭，或稱混合戰，根據德國國防部指出，混合戰包括網路攻擊、經濟壓力，或是在媒體和社交網路中宣傳假訊息。

貝爾伯克表示，「這不可能全是意外」。貝爾伯克19日在華沙與波蘭、法國和義大利外交部長們，共同出席商討烏俄戰爭局勢會議。據悉，歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）也列席。西班牙與英國外交部透過視訊參加。

德媒《今日新聞》（Tagesschau）指出，6國外交部長在19日會議的一份聯合聲明報告中，直指俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「系統性地攻擊歐洲安全架構」。報告指出，「莫斯科正在強化前所未有的混合戰，對抗北約與歐盟國家，這帶來重大安全風險」。

佩斯托瑞斯19日在布魯塞爾出席歐盟會議。佩斯托瑞斯指出，他不認為電纜是因為拋出的錨意外損壞，「明顯跡象顯示，這裡正在發生一些事情。」因此，沒有足夠證據知道這是誰做的情況下，「我們必須聲明，這牽涉混合戰行動」。

德國聯邦航運和水文局在《今日新聞》中表示，共有16條水下電纜穿過波羅的海的德國專屬經濟區。其中9條是高壓電纜，7條用於資料傳輸。

據悉，芬蘭國營公司Cinia 18日晚間宣布，芬蘭和德國間的C-Lion 1海底數據電纜被發現損壞，引發通訊連線中斷。由於該水域位於瑞典最繁忙的航運區外，這種電纜斷裂方式，在沒有外部影響下，不會在這水域發生。該公司懷疑電纜是被船錨，或是海底拖網切斷。

此外，在立陶宛和瑞典間，位於國際水域的的海底通訊電纜在17日遭到破壞，導致立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland Island）的BSG東西互聯線路完全癱瘓，所幸數據流量未受到永久性破壞。BSG指的是從波羅的海國家（Baltic states）連接到瑞典哥特蘭島。

芬蘭與瑞典調查人員分別表示，一艘在海底拖行的中國貨櫃輪的船錨應該對事件負起責任。是否企圖所為目前仍是問號。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，北約與俄羅斯關係緊張，位在波羅的海的歐洲關鍵基礎設施屢傳破壞事件。

國防部 外交部 德國 瑞典

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