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激進分子攻擊巴基斯坦西北部 2起衝突共造成20士兵陣亡

中央社／ 白夏瓦20日綜合外電報導
巴基斯坦軍方今天表示，西北部一起自殺式攻擊造成12名士兵陣亡。在此之前，在同一個毗鄰阿富汗地區的另一起衝突中則有8名士兵死亡。 美聯社資料照
巴基斯坦軍方今天表示，西北部一起自殺式攻擊造成12名士兵陣亡。在此之前，在同一個毗鄰阿富汗地區的另一起衝突中則有8名士兵死亡。 美聯社資料照

巴基斯坦軍方今天表示，西北部一起自殺式攻擊造成12名士兵陣亡。在此之前，在同一個毗鄰阿富汗地區的另一起衝突中則有8名士兵死亡

法新社報導，軍方在聲明中表示，昨天發生的自殺爆炸造成「12名勇敢的土地之子」喪生。

這起自殺式攻擊發生在多山的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的巴努（Bannu），在那之前，6名激進分子在與士兵交火中遭到擊斃。

軍方聲明指出：「我們士兵挫敗奪取哨所的企圖，（激進分子）被迫以載有爆裂物的車輛衝撞哨所圍牆。」

巴基斯坦神學士（Taliban，或譯塔利班）運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan）的派系哈菲茲．古爾．巴哈杜組織（Hafiz GulBahadur）已經聲稱犯案。

據不願意具名的情報官員指出，開柏普赫圖赫瓦省在這起攻擊發生前不到24小時，還發生另一起攻擊。

這名官員表示，18日在蒂拉赫（Tirah）地區的衝突持續數個小時，造成8名士兵、9名激進分子死亡。

巴基斯坦神學士運動後來聲稱犯案，表示那是針對安全部隊追拿旗下一名戰士所作回應。

巴努爆炸事件事發檢查哨站附近18日一度有7名警察遭挾為人質，後來經部落長老與綁匪談判後獲釋。

巴基斯坦 死亡 爆炸 神學士 阿富汗

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