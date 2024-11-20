25國COP29承諾不再新建未減排燃煤電廠 加速汰除化石燃料

25個國家今天在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）上承諾，不再新建未採取減排措施的燃煤發電廠，以加速汰除極易造成汙染的化石燃料，其中大多為富裕國家。

法新社報導，加入這項自願性承諾的有英國、加拿大、法國、德國和主要煤炭生產國澳洲等富裕的已開發國家。

簽署國承諾在明年初提交的國家氣候計畫中，不再於能源體系新增未減排的燃煤電廠。

未減排指的是燃煤發電時沒有採用碳捕集與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）等減排技術，不過這些技術因未經大規模驗證，可行性備受質疑。

這項承諾沒有強制各國停止開採或出口煤炭。煤炭比石油和天然氣產生更多造成全球暖化的碳排，是氣候變遷的主要推動因素。

包括中國、印度和美國在內的許多燃煤發電大國並未簽署這份在亞塞拜然首都巴庫（Baku）發起的「行動呼籲」。

簽署該倡議的歐洲聯盟（EU）氣候政策執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，儘管各國去年在COP28峰會中做出減少使用化石燃料發電的歷史性承諾，燃煤發電規模仍在成長。

胡克斯特拉說：「『擺脫化石燃料』的承諾必須轉化為實際的行動。」