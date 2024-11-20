英法德施壓伊朗限核 將在IAEA會議提譴責決議案

英法德3國將在今天展開的國際原子能總署（IAEA）理事國會議提出譴責伊朗的決議案，伊朗曾以提議限制自身濃縮鈾庫存來阻止卻無效，伊朗外交部長今再警告3國勿提案。

路透社報導，IAEA提供給成員國的2份保密季報之一提到，伊朗提議不會擴大其最高純度達60%、接近武器等級約90%的濃縮鈾庫存，並已進行相關準備；但根據幾名外交官的消息，伊朗開出的條件，是英法德3國放棄在本週的IAEA理事國季會以伊朗缺乏配合為由提出譴責案。

然而，法新社引述數名外交官報導，英法德3國繼續推進提案行動，已在昨天午夜剛過後向IAEA位於奧地利維也納的總部遞交決議案。

伊朗外交部今天發布聲明表示，外長阿拉奇（Abbas Araghchi）與法國外長巴霍（Jean-NoelBarrot）通話時「強力譴責」英法德3國遞交譴責案的決定，警告這麼做「將只會令事情更複雜」，也與「伊朗和IAEA互動創造出的正面氣氛明顯相違背」。

但數名外交官告訴法新社，英法德3國之所以提出譴責案，是認為有必要對伊朗施加外交壓力，促其再度符合核規定及化解IAEA長期以來的疑慮。3國期盼決議案很可能明天就交付表決。

IAEA昨天表示，伊朗近幾個月來已增加濃縮鈾庫存，達到2015年伊朗核子協議設定上限的32倍多。截至10月26日的庫存量估計達到6604.4公斤，比8月公布的上回季報增加了852.6公斤。