又是陸商船損壞海纜？明顯減速且航跡詭異 已被丹麥海軍攔截

（德國之聲中文網）根據船舶航行記錄網站Marine Traffic的數據，丹麥海軍至少三艘軍艦在11月19日連續於該國海域追逐大陸籍貨船「伊鵬三號」數小時，最終截停於敘蘭島以北海域。這艘船11月15日從聖彼得堡附近的俄羅斯烏斯季-盧加港出發，原定目的地是埃及的塞得港，再下一個目的地則是俄羅斯摩爾曼斯克港；被截停前，該船顯然正在駛離波羅的海。

此前，分析人士懷疑這艘注冊在「寧波伊鵬海運有限公司」旗下的商船有著重大嫌疑：11月17日至18日，連接芬蘭與德國的C-Lion1通信海纜以及連接瑞典與立陶宛的BCS-East-West-Interlink海纜斷裂時，「伊鵬三號」恰好出現在斷裂地點，而且當時該船明顯減速並且有著詭異的航跡走向。

愛沙尼亞安全問題專家卡尼克(Erik Kannike)更是在推特上指出，寧波伊鵬海運有限公司本月剛剛買下了這條商船。

11月18日早些時候，芬蘭國資的科技公司Cinia披露，連接赫爾辛基和羅斯托克的C-Lion1海纜「因不明原因」斷裂，因此該海纜承載的部分數據業務停擺。該公司表示正在和芬蘭當局相關部門合作調查事件原因。Cinia還透露，海纜斷裂地點位於瑞典海域，而且並非往來船只密集的地區，斷裂時間也是在11月18日凌晨，所以「很有可能是因為外力作用斷裂」，具體而言可能是「拖網漁船或者船錨”。該公司還強調，暫時還沒有信息顯示系蓄意破壞。

德國防長：顯然是蓄意破壞

根據英國《金融時報》以及德國、瑞典、芬蘭的多家媒體報道，瑞典、德國當局已經開始調查這起「蓄意破壞案件」。德國國防部長皮斯托利烏斯(Boris Pistorius)在布魯塞爾參加歐盟防長會議期間對媒體表示，波羅的海兩條海纜受損「顯然是蓄意行動」，「沒人會相信海纜是不慎被船錨搞斷的。」他認為，這是針對歐洲的一起「混合作戰行動」。

在接受德廣聯采訪時，德國基爾大學海洋安全專家佩特斯(Johannes Peters)指出，近年來，海底基礎設施重要性不斷升高，也凸顯其脆弱性。「百分百的防護固然不可能，但是也必須要思考應該用怎樣的成本實現怎樣的防護。」他呼籲基礎設施運營方、行政部門、學術界應該就此問題加強交流合作。

芬蘭外長瓦爾托寧(Elina Valtonen)則強調，根據北約憲章第五條，任何針對單個成員國的攻擊都被視為對整個北約集團的攻擊，北約各國要對此採取「集體防衛」措施，包括使用武力。「我們暫時不知道這到底是不是混合式攻擊，也不想妄加猜測。但如果確鑿證據顯示此案系某個國家的行為，那當然就會上升到外交和防務政策層面。混合式攻擊也可以是北約行使集體自衛的理由。」

立陶宛國防部長卡斯丘納斯(Laurynas Kasčiūnas)表示：「調查結束後，歐盟及其成員國必須充分利用現有的制裁機制，對這類破壞關鍵基礎設施的行為採取行動」。

大陸外交部：高度重視國際基礎設施安全

長年保持中立的芬蘭、瑞典在俄烏戰爭爆發後加入了北約，此後莫斯科顯著加大了對這兩個北歐鄰國的壓力。大陸方面一直堅稱在俄烏沖突中保持中立，但是時常被西方國家指責暗中支持俄羅斯。

在11月20日的大陸外交部新聞發布會上，發言人林劍表示「不了解此案情況」，並強調中方一直要求大陸籍船只嚴格遵守相關法規、高度重視保護海底基礎設施安全。

另據俄羅斯衛星通訊社報道，寧波伊鵬海運有限公司表示已接到通知配合調查。該公司注冊資本只有2000萬元人民幣，旗下目前總共只有兩艘商船。

去年，波羅的海已經發生過多起海底天然氣管道、海底電纜受損事件。其中，愛沙尼亞與芬蘭間的一條光纜很有可能是被一艘大陸香港籍貨船的拖錨損毀。不過調查人員無法確定該事件是否為蓄意破壞。芬蘭與大陸過去一年中一直在就此事進行會談，習近平與芬蘭總統尼尼斯托(Saul Niinisto)也曾在今年1月通話商討這樁案件。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】