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普拉伯沃G20會馬克宏聚焦國防經濟 談購買飆風戰機及潛艦合作

中央社／ 雅加達20日專電
印尼總統普拉伯沃（左）參加20國集團巴西峰會期間，與法國總統馬克宏（右）會面。 法新社
印尼總統普拉伯沃（左）參加20國集團巴西峰會期間，與法國總統馬克宏（右）會面。 法新社

印尼總統普拉伯沃參加20國集團巴西峰會期間，與法國總統馬克宏會面，雙方對於國防和經濟合作進行談話。印尼官員表示，兩人談及採購飆風戰機計畫和潛艦合作等議題。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）於20國集團（G20）巴西峰會與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）見面。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，馬克宏讚許印尼採購軍備的計畫，其中包括購置飆風（Rafale）戰機。

印尼已與法國簽約購買42架飆風戰鬥機。

艾朗嘉指出，雙方也提到潛艦合作，但並未透露印尼和法國在配備上合作的細節。

報導指出，印尼已指定法國海軍船舶集團（NavalGroup）在印尼建造2艘鮋魚級（Scorpene）潛艦。另外，海軍船舶集團也將透過技術轉移，協助印尼國有造船廠PAL在印尼建造潛艦。

艾朗嘉補充說，普拉伯沃與馬克宏也談到經濟合作，並指出，兩國最近舉行雙邊商業論壇，並促成了雙方合作，其中包括能源領域。

G20 印尼 戰機 普拉伯沃 法國 潛艦 馬克宏

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