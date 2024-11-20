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日本三重縣小學生噴催淚瓦斯 7童不適送醫
日本三重縣名張警察署表示，轄內一所小學的6年級學生今天上午朝校園內的遊樂設施噴灑催淚瓦斯，導致9名兒童眼睛疼痛，其中7人送醫治療，所幸傷勢均不嚴重。
綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，名張市丸之內地區的市立名張小學上午通報消防單位「（學童）眼睛被像是辣椒水的物品沾到」。
名張警察署與名張市教育委員會表示，高年級學童朝蹺蹺板噴灑催淚瓦斯，並慫恿其他兒童觸摸；有兒童用手觸碰之後又接觸眼睛，覺得眼部疼痛。
名張警察署正在詢問涉事的高年級學生，以釐清詳細事發經過。
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