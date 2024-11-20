海地首都暴力升級 無國界醫生組織宣布暫停運作

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）今天表示，由於海地暴力升級，組織成員飽受海地警察威脅，這個組織將停止在海地首都太子港各地運作。

路透社報導，無國界醫生組織表示，組織成員明天起停止運作，「直至另行通知」。

無國界醫生組織在聲明中表示，上週一輛所屬救護車遭到致命攻擊以來，警方曾多次攔截車輛並直接威脅工作人員，其中一些人遭受死亡和性侵威脅。

無國界醫生組織海地任務負責人賈尼艾（ChristopheGarnier）表示：「我們習慣在海地和其他地方極度不安全的條件下工作，但當執法部門也成為直接威脅時，我們別無選擇，只能暫停計畫。」

海地的國家警察發言人婉拒評論此事。

2010年海地發生毀滅性地震後，無國界醫生組織在海地的運作擴大，是對這個加勒比海國家優質免費醫療服務的主要提供者之一，另有營運創傷中心和燒傷診所等醫療服務。

聯合國上月估計，太子港大都會區只有24%的醫療設施維持開放，首都以外地區有大量流離失所者湧入，危及他們提供基本照護的能力。

無國界醫生組織列舉4起警察威脅和攻擊事件，其中包括一名武裝便衣據稱揚言要從下週起處死和焚燒工作人員、病患和救護車。

無國界醫生組織表示，醫療援助小組平均每週治療1100名門診患者、54名處於緊急情況的兒童、80多名性暴力和性別暴力倖存者以及許多燒傷受害者。