日本九州爆本季首例禽流感 鹿兒島縣撲殺12萬隻雞

日本鹿兒島縣出水市一處養雞場死亡雞隻被驗出禽流感病毒，日本農林水產省表示，這是全境養雞場本季第10例禽流感疫情，也是九州地方本季首例。該縣府已開始撲殺約12萬隻雞。

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島縣政府表示，昨天在出水市這處養雞場發現多隻雞隻死亡，經過基因檢查確定驗出H5型禽流感病毒。

因此，縣府已從今天上午7時起開始撲殺養雞場內飼養的約12萬隻雞。

縣府將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」。

鹿兒島縣政府表示，受限制區域內共有89處農場，總計飼養約500萬隻雞。