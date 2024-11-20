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日本派首相輔佐官訪美 盼接觸川普陣營

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本首相輔佐官長島昭久。聯合報系資料照
日本首相輔佐官長島昭久。聯合報系資料照

日本政府消息人士昨天透露，首相石破茂派出首相輔佐官長島昭久於今天至24日訪問美國華府，協調與美國總統當選人川普陣營負責國防事務的團隊進行會談。

石破茂原本尋求在南美洲舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議與20國集團（G20）峰會結束後，回程時赴美會晤川普，不過川普方面已向日方表示，受到美國法律限制，在正式就職前不會與各國領袖舉行正式會談。

石破茂當時在出訪地秘魯就此表示，「無論如何，希望能在雙方最方便的時間，盡可能早日舉行會談」。

共同社報導，長島此行有意接觸親近川普的人士，希望能建立關係並儘早實現日本與美國的領袖會談。

此外，長島除擬提到日美國防的議題外，也預計磋商日本方面負擔的部分駐日美軍駐留經費（在日本被稱為「關懷預算」）等相關事宜。

所謂關懷預算，指的是日本負擔駐日美軍駐留經費中的美軍基地電費、瓦斯費及勞工薪資等支出。

關於駐日美軍駐留經費，川普曾在第一個任期時要求日本支付更多費用，因此日本政府擔憂他再次提起此事。

川普 日本 美國

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