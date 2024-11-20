G20現場：「聯巴制美」 習近平給川普下馬威？

2024年的二十國集團（G20）峰會，於當地時間19日中午過後在裡約熱內盧落幕。第二天的行程依舊緊湊，官方順便也「補拍」了一張新的「全家福」，先前「缺席」的拜登、杜魯道和梅洛尼等領袖終於入鏡。

本屆的G20峰會最終宣言聚焦在領土完整、環境、能源、衛生與全球化等。相較於亞太經合組織（APEC）峰會的領袖宣言到晚間才出爐，G20的聲明在中午就已經敲定，時程明顯快一些。

巴西總統盧拉宣布要成立「全球反飢餓與貧窮聯盟」，希望能解決全世界的貧窮問題。中國對此表達大力支持；早在先前習近平抵達時，就表明要支持。

習近平在會議中的發言圍繞在「抗擊饑餓與貧困」和「全球治理機構改革」等，官媒新華社大力稱讚中國展現「大國擔當」。結束G20峰會後，習近平立即前往巴西首都巴西利亞展開國事訪問。

中國似乎成了這場會議的主要「掌旗手」，獲得的鎂光燈不輸給主辦國巴西，整體的佈局之快一氣呵成，讓其他國家沒有太多發言空間。

中國與巴西屢屢強調加強多邊主義的重要性，似乎是想與即將上台的美國川普新政府的保守主義色彩抗衡，先給川普新政府「不合群」的印象在先。

此外，中國在這屆G20積極推動發言等，預料這波外交攻勢會延伸到明後年。2025年的G20領袖峰會由南非主辦，南非也是中國「金磚五國」盟友；2026年的APEC峰會則由中國舉辦。可以預見，這兩年中國將可以持續在自己的「主場」上掌旗馳騁。

聲明讓川普新政府尷尬？

G20的最終宣言稱要大力改善氣候問題，盧拉更提出許多長期計畫。裡約熱內盧聯邦大學國際關係教授比克利尼（Bruno Lima Rocha Beaklini）對巴西通訊社分析稱，「峰會宣言確實會使川普的新政府感到尷尬」。

川普在首個任期內退出了減少溫室氣體排放承諾的《巴黎協定》。雖然拜登在就任之後回歸該協定，但隨著川普重返白宮，有可能會再變化。

比克利尼認為，G20宣言中的氣候緊急議程，重點是先讓超級大國美國和未來的川普政府感到尷尬，宣言先發表確實有「下馬威」的意味。

川普先前展現出對多邊架構與協議的排斥，未來許多的多國協議可能生變。他過去任期亦較少出席峰會，有時是請時任副總統彭斯「代打」出席。

在這種情況下，多邊架構成了G20期間巴西、中國等國等強力主張之處。巴西利亞大學（UnB）國際關係教授梅內塞斯（Roberto Goulart Menezes）稱：「這屆巴西所取得的成就，是面對川普當選一事以及在知道川普不會參加G20下，表明各國多邊主義之必要性，將繼續透過集體決定來解決氣候緊急情況等問題。」

兩大權力集團坐下來討論

然而峰會宣言其實不具有實際效力、亦無強制性，因此各國沒有義務遵守；宣言更多的是單純體現集團的政治與外交立場，但也讓G20峰會能有多少實際成效，受到不少人懷疑。

巴西國際關係中心（Cebri）研究員、地緣政治專家卡莫納（Ronaldo Carmona）接受巴西通訊社訪問時則強調，當今世界下分兩個主要權力集團，一個是由G7和北大西洋公約組織（NATO）組成的集團，另一個就是近幾十年來崛起中的世界經濟上升國，以中國、俄羅斯和印度為主，金磚國家則是這些人的主要論壇。

然而，這幾年兩集團齟齬日深。就連APEC峰會上，當有國家發言想就烏克蘭局勢討論時，就有國家稱「這不屬於經濟議題」而回絕，讓討論陷入僵局。

卡莫納認為，G20是當今國際體系中，讓這兩大權力仍然可以坐在「同張桌子」上好好討論的唯一空間。他稱「有鑑於這背景，多邊主義危機的結構性問題，是有必要重視最終宣言的發布，特別是現在烏克蘭戰爭問題上正經歷激進化」。卡莫納也把最終宣言視為巴西成功調停兩方陣營、擔任G20主席國的「勝利」。

只不過，不論是領袖宣言抑或是巴西總統盧拉的談話，縱使有提及俄烏戰爭，卻也只是打擦邊球、強調危機仍在，並未將責任歸咎於俄羅斯的侵略。這顯示就算兩大權力集團坐下討論，但結果也只是輕輕放下，未有實質性地深入探討。

中巴關係持續深化

習近平在這屆峰會中提及「建設一個共同發展的公正世界」，未來將持續「扶貧」。事實上，如同南美洲各國，巴西的經濟命脈也逐漸在這幾年落入中國掌控。

根據《巴西日報》報導，中國國家電網早先於2019年時就大筆投資220億雷亞爾（相當於38億美元），建構貝洛蒙特（PA）水力發電廠。這是中國國家電網在中國境外最大的投資案。

此外，2024年1月至10月，巴西出口總額2840億美元中，中國就佔了847.4億美元，相當於巴西出口總數的三成，比歐盟 (14.26%) 和美國 (11.6%)的進口售額加起來還大。巴西對中國的出口以大豆為主，其次是原油和礦石（鐵為主）等。

農業部分，中國也是巴西肉品的最大進口國，尤其是牛肉和雞肉；中國在巴西豬肉的購買量也處於領先地位。該報導稱，下一步中國預計要將巴西的咖啡與當地的南美茶文化輸入到中國各大城市。無論國家建設與民間，中國都成為巴西最好的貿易夥伴。

然而，巴西國內如南美洲各國一樣，當地政治長年陷入貪汙腐敗問題，就連盧拉本人過去也曾深陷貪污醜聞；加上長久下來，國家級建設全都交由單獨某個國家全權建設，不難想像包括地型、水文與氣候等詳細資料也都盡入他國之手。未來若是兩國的關係生變，這些都會變成最棘手的戰略資料。

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