準備核戰？俄羅斯開始量產「可抗核爆」移動式防空避難所

俄烏戰爭近日有所升級，俄羅斯總統普亭19日簽署法令，降低莫斯科能訴諸核武的門檻。此外，俄羅斯也已開始量產移動式防空避難所，能抵禦核爆衝擊波和輻射。

路透報導，俄羅斯緊急情況部表示，「KUB-M」避難所可以提供48小時的保護，能抵禦多種人為威脅和其它自然災害，包括常規武器的爆炸和彈片、從建築物上掉落的碎片、危險化學品和火災以及核爆帶來的衝擊波和輻射等。

「KUB-M」的外觀看似為加固的貨櫃，內含兩個模組，分別是可容納54人的房間和一個技術區。該研究所表示，如果需要的話，還可以添加更多模組。

該研究所表示，這是「改善公民安全的重要一步」，並補充說，移動避難所可以輕易用卡車運輸並連接供水系統，還可部署在俄羅斯北部的永凍土地區。

俄羅斯官員未透露採取更嚴格安全措施的原因，但宣布該消息的時間點，正值美國總統拜登同意烏克蘭可使用美國遠程飛彈襲擊俄羅斯境內目標，烏克蘭19日即對俄羅斯境內發射6枚美製長程「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

普亭19日簽署更新版「核理論」（核準則），降低使用核武的門檻，稱俄國若遭受由核武國家支持的傳統（非核武）飛彈襲擊，就可能考慮動用核武。