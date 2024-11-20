全歐洲海拔最高的滑雪度假村纜車撞車站！8人受傷 出動百餘人救援
法國蔥仁谷滑雪度假村（Val Thorens ski resort）是全歐洲海拔最高的滑雪場，19日上午發生纜車撞車站意外，造成8名工人受傷，其中2人重傷。
法國薩瓦省當局聲明，受惡劣天氣影響，一輛載著16名建築工人的纜車在登上卡龍山（Cime de Caron）時，與纜車車站相撞。事件造成2人重傷，6人輕傷。
消防和救援部門出動120多名人力應對事故，地區檢察官辦公室已展開調查。施工作業在滑雪季節前進行，蔥仁谷滑雪度假村定於本周六開放至明年5月初。
蔥仁谷滑雪度假村在臉書上表示，目前正在進行高海拔計畫，纜車以施工模式運載工人。這種部分手動的操作模式與季節性運載滑雪遊客的全自動化不同，並稱向受到此事故影響的民眾表示支持和慰問。
蔥仁谷是全歐洲最知名也是海拔最高的滑雪度假村，滑雪道長600公里，事發地卡龍山海拔近3200公尺。
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