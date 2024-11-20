挪威王儲繼子又惹事！涉性侵女子被捕 曾吸毒、家暴女友
挪威警方19日表示，挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的27歲兒子荷伊比（Marius Borg Hoiby）因涉嫌性侵被捕。
警方發表聲明稱，荷伊比18日深夜被捕，19日上午被關在拘留所。據稱他被指控與失去意識或因其他原因無法抗拒的人發生性關係。荷伊比律師否認該指控。
據了解，受害者是一名20多歲女性，她的代表律師薩洛蒙（Hege Salomon）向CNN說，她在事發當天見到荷伊比前並不認識他，兩人沒有關係。
荷伊比是梅特瑪莉2001年與王儲哈康（Prince Haakon）結婚前另一關係所生下的孩子。荷伊比前科累累，曾家暴女友和吸毒等，也曾自爆有精神問題，目前已被指控對4女1男犯下各種罪行，包括傷害、毀損等，其中有3人是女友。
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