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錢凱港落成也沒用 秘魯總統支持度只剩3%創新低

中央社／ 瓜地馬拉市19日專電

儘管和中國國家主席習近平在APEC期間，共同風光啟用錢凱港，吸引全球目光，但秘魯總統博魯阿爾特（DinaBoluarte）的民調支持度，卻掉到史上新低的3%。當地媒體更諷刺她是「全球最不受歡迎的總統」。

秘魯媒體共和報（La Republica）引述該國民調機構Datum International公司的調查，總統博魯阿爾特儘管剛主持完APEC，但是民調卻直落谷底，支持度只剩下3%，不滿意度高達94%，另外3%的受訪民眾表示沒有意見。這也是博魯阿爾特上任1年11個月以來的新低，更是秘魯有史以來，支持度最低的國家元首。

至於博魯阿爾特所領導的秘魯政府，整體支持度也只有6%，不滿意的數字也高達81%。

商貿報（El comercio）評論指出，博魯阿爾特創新低的支持度，強烈顯示民眾一年多來對其行政部門效率低下，社會治安惡化，以及教育健康政策都極度不滿，尤其是層出不窮的官員貪腐事件。甚至秘魯司法當局與警方，今年3月搜查博魯阿爾特的住所和總統府，發現來源不明的名錶珠寶，疑似與錢凱港（Chancay）的中國資金有關。評論更以「病情已經嚴重到進入加護病房」形容博魯阿爾特的施政。

不只是總統本人，她的哥哥尼卡諾（NicanorBoluarte）也涉嫌有組織犯罪和貪汙行賄等情事，本月17號不僅缺席聽證會，迄今行蹤不明。秘魯司法單位因此下令對尼卡諾預防性居留，也持續調查總統家族涉嫌貪腐情事。

總統貪腐是秘魯長期以來政治紛亂的主因，前總統托雷多（Alejandro Toledo），因被指控收取3500萬美元（約新台幣11億元）的賄賂，讓巴西一家營造公司取得跨國公路的修建合約，今年10月被判處20年有期徒刑。

秘魯過去30年來多位總統因為涉嫌貪腐，不是遭到罷黜就是判刑入獄，過去5年，更是換了6任總統，更迭頻繁。舉辦APEC會議的光環，還是無法掩蓋秘魯政局的動盪紛亂。

APEC 民調 秘魯

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