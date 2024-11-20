前進2024 COP29／採訪側記：損害控管？拜登政府最後一舞

COP29進入下半場，美國總統當選人川普還未正式就任，已得到氣候圈的集體厭惡，甚至集體撻伐，彷彿即將上任的川普政府已再度宣布退出巴黎協定、正式收回美國對氣候議題的支持。氣候界所做的川普噩夢至今皆尚未發生，只是悲觀的猜測。

COP29會場內對川普的信心低落，美國白宮環境品質委員會主席布蘭達．馬洛里 （Brenda Mallory）講得直白：「對那些致力於氣候行動和永續議題的我們，美國總統選舉令人失望。」

美氣候特使波德斯塔（John Podesta）出席表示，「雖然川普領導的美國聯邦政府可能會將氣候行動放在次要位置，但遏制氣候變遷的工作將繼續進行。」美國農業部長維爾薩克也在場不斷宣揚，拜登政府於氣候議題上的貢獻。

拜登政府日前表示，他們有可能訂出新的「國家自定貢獻」，在明年二月期限之前祭出新的氣候目標，表達出他們對抗氣候變遷問題的努力。

有與會者認為拜登政府有機會在最後的交接期，對未來川普政府可能做出的傷害做出預防或損害控制，包括在COP29支持一個有野心的的氣候融資目標。但是，無論拜登政府是否在COP29做出最後一舞，這些承諾是否會得到川普政府同意，大家很明顯都打上一個問號。