前進2024 COP29／農業生產追不上人口

第廿九屆氣候峰會（COP29）昨進入「食物、農業和水資源日」，美國農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）表達對人口膨脹的憂心，指全球人口將在很短的時間內突破一百億人，氣候變遷將大大增加農業生產挑戰。

COP29昨以食物、農業和水資源為主題進行討論。維爾薩克和美國白宮環境品質委員會主席布蘭達．馬洛里（Brenda Mallory）共同舉行記者會，回答媒體提問。

面對農業未來的挑戰，維爾薩克指出，全球人口正快速成長，假設一如推估，在短時間內達到一百億人，現行農業產量是必要大幅增加。他認為，就算全球盡可能減少食物損失和浪費，仍需要生產更多食物，且提高生產的速率來應付人口增加，這無疑要借重科技的創新來釐清解決問題。

聯合國統計，預估今年年中，全球人口將達近八十二億人，並將在接下來的六十年中成長廿億人，預計至二○八○年代中期，全球人口會突破一百億人，達一○三億人之多。

維爾薩克表示，光是面對如此龐大的人口增長，對食物產量來說是莫大的挑戰，如果再加上氣候變遷，問題就變得更為困難，尤其全球正面對可能會持續數年、甚至數十年的乾旱，以及不斷發生的強力風暴等棘手極端氣候。

在轉基因作物方面，維爾薩克認為現階段已從基因改造轉換到基因組編輯，以創造更大的產量，並讓作物得以在較為嚴峻的環境下生長；與其針對技術本身，他認為現行的挑戰是讓消費者能夠了解其中的科學，同時開放讓所有農民都能獲取技術，並呼籲透明公開資訊，好讓市場選擇。

據統計，食物生產占全球溫室氣體排放的四分之一之多，其中又以畜牧業所占的比重最大。此外，根據研究，氣候變遷所造成的極端氣候環境，只會讓農業製造的碳排放更加惡化，例如農民可能會使用更多農藥、化學物質來降低農損。亞塞拜然國家科學院副主席Irada Huseynova也呼籲，必須透過創新來達到維持生產同時減碳的目標。

在「水資源行動」論壇中，義大利國際水資源管理研究機構政策顧問科倫坡（Chiara Christina Colombo）表示，農業用水約占全球用水的百分之七十，目前約有卅二億人口遭逢水資源短缺，未來世界將有四分之一人口面臨嚴重缺水風險，將對糧食安全與全球GDP造成極大衝擊。必須整合水資源和糧食系統，提升農業韌性，促使減緩與調適齊頭並進。