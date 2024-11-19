德警執行爆炸物探測勤務 驅逐特斯拉反對者紮營

鄰近柏林的特斯拉電動車製造工廠將擴建，德國警方昨天以執行爆炸物污染調查為由，出動警力進入周邊林地。今天上午則以違反公共安全與秩序為由，驅逐數十名紮營的抗議人士。

警方發言人卡德爾斯（Beate Kardels）指出，驅逐行動充滿困難與危險，「有一個人還坐在松樹樹頂上」。6名抗議人士被高空救援隊從樹屋帶下，有3人因違反蒙面法令遭逮捕拘留中。警察和環保人士之間沒有發生肢體衝突。

據悉，警方在18日上午以探測爆炸物污染調查為由進入森林，在上午8時到下午4時期間，於標記面積0.5公傾與50公尺安全半徑的的探測區內執行勤務，使用擴音器要求營地內的抗議者自願離開探測區，否則將解散集會，必要時使用武力。

截至昨晚，仍有部分抗議者不願離開探測區。部分紮營的抗議人士在晚間返回樹屋。警察部隊徹夜留守現場，今天上午繼續驅散行動。

特斯拉反對者發言人德熱沃（Karolina Drzewo）18日在柏林布蘭登堡廣播（Rbb）中批評，爆炸物探測行動隱藏政治動機。德熱沃說，「以調查爆炸物為藉口，踐踏集會自由，馬斯克（Elon Musk）和他的公司的意志在推動」。

特斯拉超級大廠（Gigafactory）2019年選擇在德國施普雷河（Spree）流經的布蘭登堡邦（Brandenburg）格林海德市（Gruenheide），佔地約300公傾，是特斯拉在歐洲啟動的第一座汽車製造工廠。

格林海德市政府2022年12月通過特斯拉工廠擴建提案，廠區面積將擴大170公傾，其中有100公傾屬於林地。

自特斯拉建廠以來，不斷傳出格林海德居民不滿特斯拉。在今年2月，以實際公投行動明確反對特斯拉擴廠計畫。環團人士與特斯拉反對者在2月展開護林行動，在森林中駐紮抗議營地。