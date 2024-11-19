蕭茲會見習近平：沒有人應該生活在對鄰國的恐懼中
德國總理蕭茲在里約熱內盧參加20國集團峰會期間會晤了中國國家主席習近平。在會談中，蕭茲提到了俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。「沒有人應該生活在對於鄰國的恐懼中--這是維護世界和平的一項核心原則，我們必須為此做出不懈的努力」，蕭茲在周二的會晤中強調。
這位德國總理還表示，必須要對一些艱難的話題進行討論，比如「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及世界其它地區的危險局面比如中東局勢」。
據路透社報導，蕭茲在會晤習近平之前還透露，將會向這位中國領導人提出有關朝鮮士兵被派往俄羅斯前線的問題。而有關對鄰國恐懼的表態，可能也是影射台灣問題。今年以來，中國解放軍進行了多次圍繞台灣島的軍事演習。
蕭茲在周二也提到了德中之間的經貿關係。「我們必須要確保伴隨著企業經濟活動的是一個公平競爭環境」，他強調這是未來工作的「一個核心任務」。
根據中國官方媒體的報導，習近平在雙邊會晤中贊賞「中德關系持續煥發新的生機和活力」，他強調在「世界百年未有之變局」背景下，中德兩國作為世界第二、第三大經濟體具有重要影響力，應該「從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關系「。他呼籲雙方堅持「互尊互敬、合作共贏」，為「推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出重要貢獻」。
由於柏林的交通燈執政聯盟已經破裂，德國將在明年2月迎來提前大選。這有可能是蕭茲最後一次以聯邦總理身份會見習近平。
（綜合報導）
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