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馬克宏與習近平在G20峰會面晤

德國之聲／ 德國之聲

據法新社記者報導，法國總統馬克宏周二（11月19日）在里約熱內盧G20峰會期間與中國國家主席習近平舉行了會晤。

周一，在G20峰會的第一天，馬克宏談到了一個「非常分裂的」世界秩序，並指責全球兩大經濟體--美國和中國「無視」國際貿易規則。

習近平則表示，世界正進入一個「動盪和變革的新時期」。

今年5月，習近平對巴黎進行國事訪問，受到馬克宏的接待。

習近平和馬克宏在此次G20峰會期間分別參與了多場雙邊會談。此次峰會匯聚了全球重要經濟體的領導人，主要議題集中在氣候問題以及烏克蘭和中東的戰爭。

即將卸任的美國總統拜登代表美國出席了此次峰會。然而，許多與會國家正在為川普重返白宮帶來的變化做準備。川普宣稱將會出台「美國優先」政策。

周一晚間，馬克宏在向記者發表的評論中表示，面對美中之間日益激烈的貿易對抗，歐洲在支持「集體的多邊努力」方面扮演著重要角色。

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